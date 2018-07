Geschmacklos: Diese Stars wurden irrtümlich für tot erklärt

3. Jaleel White: 2006 hieß es, Jaleel White sei an einer Überdosis Drogen gestorben. Der „Steve Urkel“-Darsteller ist noch am Leben und mittlerweile schon 40 Jahre alt.

4. Jack Black: Auf der offiziellen Twitter-Seite seiner Band Tenacious D wurde die Meldung über den Tod von Jack Black verbreitet. Fans weltweit teilten ihr Beileid mit dem Hashtag „#RIPJackBlack“ mit. Alles nur ein humorloser Scherz, wie sich rausstellte. Der Account der Band wurde das Opfer von Hackern.

5. Macaulay Culkin: Im November 2014 verbreitete sich das Gerücht, dass Macaulay Culkin in seiner Wohnung in New York tot aufgefunden worden sei. Dies stellte sich allerdings als falsch heraus. Macaulay Culkin dementierte dieses Gerücht mit einem Foto auf der Twitter-Seite seiner aktuellen Band Pizza Underground.