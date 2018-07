George Michael: Erbitterter Kampf um den Nachlass des Sängers

500.000 Pfund geboten

Mitte April hatte die britische Daily Mail berichtet, dass sich Fawaz in dem Streit um Michaels Nachlass unfair behandelt fühle. Aus diesem Grund sei das Vermögen bis heute nicht ausbezahlt worden. Die Nachlassverwalter hätten ihm aber bereits umgerechnet 560.000 Euro angeboten. Dieser habe das Angebot jedoch bislang ausgeschlagen.

Fawaz, der im Grunde kein Wohnrecht an Michaels Haus besitze, lebt dennoch bis heute in einem von dessen Häusern in London. Michaels Familie wünscht sich, dass Fawaz endlich auszieht. Warum George Michael seinen langjährigen Freund nicht in seinem Testament bedacht hat, ist unklar.