George Clooney verpasst Venedig-Eröffnung aus gesundheitlichen Gründen

Die Filmfestspiele in Venedig starteten glanzvoll - doch ein Highlight des Festivals blieb am ersten Abend aus: George Clooney, einer der meist erwarteten Stars, fehlte überraschend bei der Eröffnung. Der 64-Jährige war schon am Nachmittag mit Adam Sandler und dem restlichen Team seines Films "Jay Kelly" angereist.

Vorsichtsmaßnahme, um fit für Premiere zu sein

Einem Bericht des Hollywood Reporters zufolge fühlte sich der Hollywood-Star nicht fit, weswegen er nicht alle Interview-Termine wahrnehmen konnte und ein Abendessen mit seinem Filmteam ausfallen ließ. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, damit er für die Pressekonferenz und Premiere seines Films "Jay Kelly" heute fit sei.

Regisseur Noah Baumbach erzählt in "Jay Kelly" von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler (George Clooney), der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Auch Laura Dern spielt in dem Netflix-Film mit.