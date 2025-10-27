George Clooney enthüllt liebevolles Detail über seinen Sohn

US-Megastar George Clooney und seine Ehefrau Amal Clooney sind sehr darauf bedacht, ihr Privatleben auch privat zu halten und besonders ihre Kinder (die Zwillinge Alexander und Ella, 8) fern des gnadenlosen Rampenlichts großzuziehen. Doch dann und wann ist der 64-Jährige doch dazu bereit, einen kleinen Einblick in sein Familienleben zu geben. Wie nun gegenüber dem People-Magazin im Rahmen der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly".

"Wie Copy and Paste" Clooney ist, wie wohl die meisten anderen Eltern auch, begeistert und gerührt davon, wie ähnlich der Nachwuchs ihm sieht. Besonders Söhnchen Alexander scheint ihm wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. ""Mein Sohn sieht genauso aus wie ich in seinem Alter, es ist also gewissermaßen wie Copy and Paste", verrät der Ex-"Emergency Room"-Star stolz. Die Ähnlichkeit scheint auch Alexander etwas zu verwirren. "Ich zeigte ihm Bilder von mir, als ich acht Jahre alt war, und er denkt, es seien Bilder von ihm", so Clooney amüsiert, der betont, dass ihm das "ziemlich viel Spaß" mache.