George Clooney enthüllt liebevolles Detail über seinen Sohn
US-Megastar George Clooney und seine Ehefrau Amal Clooney sind sehr darauf bedacht, ihr Privatleben auch privat zu halten und besonders ihre Kinder (die Zwillinge Alexander und Ella, 8) fern des gnadenlosen Rampenlichts großzuziehen.
Doch dann und wann ist der 64-Jährige doch dazu bereit, einen kleinen Einblick in sein Familienleben zu geben. Wie nun gegenüber dem People-Magazin im Rahmen der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly".
"Wie Copy and Paste"
Clooney ist, wie wohl die meisten anderen Eltern auch, begeistert und gerührt davon, wie ähnlich der Nachwuchs ihm sieht.
Besonders Söhnchen Alexander scheint ihm wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. ""Mein Sohn sieht genauso aus wie ich in seinem Alter, es ist also gewissermaßen wie Copy and Paste", verrät der Ex-"Emergency Room"-Star stolz. Die Ähnlichkeit scheint auch Alexander etwas zu verwirren. "Ich zeigte ihm Bilder von mir, als ich acht Jahre alt war, und er denkt, es seien Bilder von ihm", so Clooney amüsiert, der betont, dass ihm das "ziemlich viel Spaß" mache.
Dankbar für Zeit mit der Familie
Mit 64 Jahren muss sich Clooney natürlich immer öfter die Frage gefallen lassen, ob er bereits an die Pension denkt. Erst kürzlich sagte er der Nachrichtenagentur AFP: "Ich bin noch nicht bereit, zurückzuschauen und mich irgendwie darauf auszuruhen. Ich mag es, nach vorne zu schauen, zu sehen, was als nächstes kommt."
Auch im Interview mit People spielt das Alter eine Rolle. Diesmal gibt der Schauspieler und Regisseur zwar zu, dass es mit 64 "schwieriger ist, nach vorne zu schauen [als zurück]", will aber auch betont wissen: "Aber ich bin an einem ziemlich angenehmen Punkt in meinem Leben angelangt. Ich mag meine Arbeit, habe tolle Freunde, verbringe Zeit mit Menschen, die ich liebe, und habe das Glück, dass ich in meinem hohen Alter Zeit mit meiner Familie verbringen kann."
Seitdem er Vater ist, geht er das Leben jedoch gemütlicher und vor allem vorsichtiger an. "Man kann sich nicht einfach so reinstürzen wie früher", so Clooney.
