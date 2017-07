Der kleine Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter hat als Bub eine beachtliche Gesangskarriere hingelegt. Der Aufstieg von Aaron Carter war allerdings relativ kurz. Nach seinen Hits „Crush On You“ und „Aaron’s Party“ Ende der 90er Jahre scheiterte ein Comeback vor einigen Jahren.

Der heute 29-jährige Sänger wurde nun in Georgia wegen Drogenbesitz festgenommen, ein Konzert musste er deswegen absagen.

Er befindet sich wegen Verdachts auf Fahruntüchtigkeit in Polizei-Gewahrsahm. Einen Alkohol-Test hat Carter verweigert.

Sein wildes Leben sieht man den Ex-Teenie-Schwarm an.

Als David Hasselhoffs Filmsohn "Hobie" wurde Jeremy Jackson mit "Baywatch" in den Neunzigern zum Schwarm vieler Teenies. Der Jungschauspieler erhoffte sich eine große Hollywoodkarriere, doch stattdessen kam der große Absturz.

Niemand bot ihm nach Ende der Rettungsschwimmer-Serie Rollen an. Mit 18 Jahren kam er in die Schlagzeilen, weil er wegen Drogenbesitz verhaftet wurde. 2015 wurde Jeremy Jackson (37) erneut festgenommen.

Er soll einen Mann mit einem Messer niedergestochen haben, nachdem dieser auf eine Party eindrang, die Jackson mit mehreren Frauen gefeiert hat. Das Opfer ist schwer verletzt.

Jackson arbeitet derzeit als Stripper bei den Chippendales und ist frisch geschieden. Filmrollen gibt es nur noch ganz selten. Bei seinem Drogenentzug ließ er sich vor einigen Jahren für die Reality-Show "Celebrity Rehab" begleiten. Was tut man nicht alles für ein bisschen Ruhm.

Das Schicksal des strauchelnden Ex-Teenie-Stars teilt er mit Macaulay Culkin. Auch er wurde quasi über Nacht zum Kinderstar. Der Übergang zum ernstzunehmenden erwachsenen Schauspieler ist ihm trotz mehrmaligen Versuchen nicht gelungen.

Mit dem Film "Kevin – Allein zu Haus" (1990) wurde Macaulay als Zehnjähriger weltweit bekannt. Noch heute kommt kein Weihnachtsprogramm ohne die Familienkomödie aus.

1991 drehte er die Fortsetzung von "Kevin" und das erfolgreiche Jugenddrama "My Girl". Aber schon 1994 begann sein langsamer Absturz: Für "Richie Rich" wurde er für die Goldene Himbeere für schlechte schauspielerische Leistungen nominiert - im selben Jahr erlebte er den Scheidungskrieg seiner Eltern mit, der auch das Sorgerecht für ihn betraf.

Er sorgt heute nur noch mit seiner angeblichen Heroin-Sucht und Drogeneskapaden für Aufmerksamkeit. Einige Jahre war er mit Mila Kunis liiert, die heute mit Ashton Kutcher verheiratet ist. Culkin zog anschließend nach London - sein WG-Kollege: der brühmt-berüchtigte Pete Doherty, der ebenfalls Erfahrung Drogen hat.

Heute lebt er mit seiner Freundin in Paris. Die Chance, noch einmal im Kino groß durchzustarten, dürfte Macaulay Culkin wohl längst verspielt haben. Aber nicht alle Kinderstars laufen ihrer früheren Karriere hinterher. Welche Promis den Sprung vom Kinderstar zum ernstzunehmenden Schauspieler besser hinbekamen.



Bei ihnen läuft es besser - Christian Bale:

Eine wirklich steile Karriere hat Christian Bale hingelegt. Erstmals war er schon Mitte der Achtziger Jahre auf der Leinwand zu sehen. Von Steven Spielberg wurde er 1987 für die jugendliche Hauptrolle in dem Film "Das Reich der Sonne" ausgewählt.

Zwischen dem Spielberg-Film und seinen letzten Auftritt als Batman liegen unzählige Filme wie "Betty und ihre Schwestern", "American Psycho" oder "The Machinist". Die Wandlungsfähigkeit von Bale zeigt sich in seiner extremen Bandbreite an Filmen. Einen Oscar gab`s auch schon ("The Fighter"). Bis auf ein paar Ausraster am Set hielt sich Bale mit Skandalen jeglicher Art eher zurück.

Kurt Russell

Wer hätte gedacht, dass die Klapperschlange einmal auf Disney Filme adressiert war? Kurt Russell (re.) hat im Alter von zwölf Jahren bereits einen Vertrag mit Disney über zehn Jahre erhalten. In den Sechziger und Siebziger Jahren drehte er für das Unternehmen Fernsehfilme am Fließband, darunter "Superhirn in Tennisschuhen", "Superdad – Papa ist der Größte" oder "Der Retorten-Goliath".

Nach vielen TV-Produktionen kam 1981 der große Kino-Durchbruch mit "Die Klapperschlange". Russell avancierte zum Action-Star. In den späten Neunziger Jahren bekam er allerdings immer weniger gute Rollenangebote. Bis ihn Quentin Tarantino mit "Death Proof" wieder zu einer Hauptrolle verhalf. Er lebt seit Jahren skandalfrei und ohne Trauschein mit Goldie Hawn zusammen.

Joseph Gordon-LevittDen Spagat vom Kinderstar zum Hollywood-Schauspieler hat auch Joseph Gordon-Levitt geschafft (Zweiter von links). Als Achtjähriger spielte er den jungen Norman in Robert Redfords Meisterwerk "Aus der Mitte entspringt ein Fluss". Dafür bekam er prompt den Young Artist Award verliehen. Als Teenie übernahm er mehrere Jahre lang eine Rolle in der Sitcom "Hinterm Mond gleich links".

Der äußerst talentierte Kalifornier spielt heute in den größten Hollywood-Produktionen wie "The Dark Knight Rises" oder "Inception" mit.

Danica McKellarHaben wir nicht alle einmal von Arnolds Nachbarin Winnie Cooper geträumt? Durch die Serie "Wunderbare Jahre" wurde Danica McKellar in den späten Achtzigern bekannt. Danach war sie als Schauspielerin nicht mehr wirklich erfolgreich - dafür aber als Schriftstellerin.

McKellar studierte nach einigen exzessiven Partyjahren Mathematik. Heute hält sie Vorträge an Unis und arbeitet als Gastdozentin an der UCLA. Drei Bestseller hat sie bereits geschrieben, die sich alle um das Fach Mathematik drehen.

Fred SavageHauptdarsteller Fred Savage versuchte sich nach "Wunderbare Jahre" (1988 - 1993) mit einer anderen Serie im TV. 2006 wurden 13 Folgen von Savages Sitcom "Crumbs" produziert. Die Serie floppte allerdings.

Erfolgreicher ist er heute hinter der Kamera. Als Regisseur dreht er Episoden für Hit-Serien wie "Modern Family" oder "2 Broke Girls". Seit 2004 ist er mit seiner Jugendliebe Jennifer Stone verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder.

Ron Howard Extrem erfolgreich als Regisseur ist auch Ron Howard. Angefangen hat aber auch er als junger Schauspieler in Filmen wie "American Graffiti", 1960 war er bereits als Sechsjähriger in der "The Andy Griffith Show" zu sehen.

Doch Howard wechselte die Seiten und führte bei Kassenschlagern wie "In einem fernen Land", "Apollo 13", "A Beautiful Mind" oder "Illuminati" Regie. Heute gilt er als einer der einflussreichsten Menschen im Filmbiz.

Christina Ricci

Die heute 35-Jährige Schauspielerin stand als Zehnjährige mit keiner Geringeren als Cher erstmals vor der Kamera. Mit ihr und Winona Ryder drehte sie 1990 "Meerjungfrauen küssen besser". Den Durchbruch als Kinderstar schaffte sie als Wednesday in "Die Addams Family".