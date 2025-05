"Gänsehautmoment": Albano Carrisi besuchte Filmlegende Sophia Loren in Genf

Der italienische Popstar Albano Carrisi, der am Mittwoch seinen 82. Geburtstag gefeiert hat, hat die Filmdiva Sophia Loren (90) in ihrem Haus in Genf besucht. Der Besuch erfolgte im Beisein des Schweizer Unternehmers Daniel Iseli, der auf Instagram Bilder des Treffens postete.