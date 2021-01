Für über 133.300 Euro: Youtube-Star Bibi Claßen versteigert schimmlige Handyhülle

Prompt witterte die Influencerin ein lukratives Geschäft und wollte den Fund zu Geld machen: "Ich hab mir gedacht, ich verkaufe die jetzt auf Ebay und werde den Erlös spenden", kündigte sie auf Instagram an. Ihren Worten ließ der Social Media-Star Taten folgen.

Die Aktion fand überraschend viel Anklang: Kaum hatte Claßen die schimmlige Hülle zum Verkauf feil geboten, lag nach nur 20 Minuten das erste Angebot schon bei über 20.000 Euro. Nach ungefähr acht Stunden lag das Angebot bei unfassbaren 133.330 Euro und Bibi und Julian entschieden, die Auktion zu beenden.

Wirklich versteigert? Bibi und Julian klären auf

In einem neuen Youtube-Video dokumentierte das Ehepaar den Versteigerungsvorgang. Die freche Idee sorgte im Netz für Aufsehen. Am Ende ruderte Bibi dann aber offenbar doch zurück - und bließ die Aktion wieder ab. "Du musst zehn Prozent Gebühr an eBay zahlen. Das heißt, wir müssten erstmal 13.000 Euro an eBay zahlen und wer weiß, ob der Käufer sich dann jemals meldet", erklärte Julian, weswegen das Paar das Angebot wieder offline nahm.