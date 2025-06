Fünftes Kind für Tennislegende Boris Becker: Sein bewegtes Leben

Und Kinder hat er ja wirklich schon einige. Sein ältester Sohn Noah ist bereits 30 Jahre alt und arbeitet als Künstler. Er stammt aus der Ehe mit Barbara Becker , wie auch sein Bruder Elias (25). Er ist Model und lief schon für Marken wie Dolce & Gabbana, Vetements oder Ralph Lauren. Zuletzt war er als Gastjuror in der TV-Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu sehen.

Obwohl die Nachricht doch sehr überraschend kam, hätte man schon ahnen können, dass für den Ex-Tennisspieler die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Denn 2022 antwortete er in einem Interview mit ProSieben auf die Frage, wo er sich denn in zehn Jahren sehen würde: "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu."

Tochter Anna Ermakova kam im Jahr 2000 zur Welt. Ihre Mutter ist Angela Ermakova, die Boris Becker am Tag seines letzten Spiels als Tennisprofi in Wimbledon kennenlernte. Zu dieser Zeit war Boris noch mit Barbara verheiratet, weshalb er die mögliche Vaterschaft zunächst auch leugnete. Ein Test brachte dann aber Klarheit und Becker lenkte ein. "Ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen", ließ er damals via Schreiben den Medien ausrichten.

Das sah so aus, dass er eine Einmalzahlung in der Höhe von sechs Millionen Euro leistete und ab 2001 monatlich 6.000 Euro Unterhalt zahlte.