Frühstück mit Frenkie Schinkels

Als sein Vater nach der Scheidung von seiner zweiten, um 24 Jahre jüngeren, österreichischen Frau zurück nach Holland wollte, ließ ihm Frenkie in der gleichen Straße ein Häuschen bauen. „Unter der Woche frühstücke ich jeden Tag beim Piet auf dem Heurigenbankerl im Garten. Daneben springen die drei Ziegen, fünf Hasen und zwei Hühner herum“, sagt der Ex-Fußballer und -Trainer, der das Angebot, beim SC Wr. Neustadt die Nachfolge von Peter Stöger zu übernehmen, dankend abgelehnt hat. „Ich bin noch nicht stark genug für den Fußball. Mein Freund Wolfgang Winheim hat das im KURIER genau richtig geschrieben. Ich will kein Traineramt annehmen und so wie Ivica Vastic mit Füßen getreten werden.“ Viel lieber möchte er fürs Fernsehen arbeiten. „Ich will unterhalten. Das ist meine Welt. Da bin ich hungrig, da bin ich scharf, da bin ich geladen.“