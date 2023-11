Freund vcn Rihanna muss nach Schüssen auf ehemaligen Freund vor Gericht

Der US-Rapper ASAP Rocky muss sich wegen Schüssen auf einen ehemaligen Freund vor Gericht verantworten. Der 35-Jährige muss am 8. Jänner zu einer Anklageerhebung vor Gericht erscheinen, wie eine Richterin bei einer Voranhörung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles entschied. Der Lebenspartner von Sängerin Rihanna weist die Vorwürfe zurück.

Rakim Mayers, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, wird der Angriff mit einer halbautomatischen Waffe in zwei Fällen zur Last gelegt. Laut seinem früheren Freund Terell Ephron hatte Mayers ihn bei einem Streit im November 2021 in Hollywood zunächst mit der Waffe bedroht und später auf ihn geschossen. Laut Polizei wurde Ephron an der Hand leicht verletzt.