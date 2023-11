Frau von "Game of Thrones"-Schauspieler Björnsson erlitt Totgeburt

Der "Game of Thrones"-Schauspieler Hafthor Björnsson und seine Ehefrau Kelsey Henson trauern um ihr Kind. Henson erlitt zwischen der 21. und 22. Schwangerschaftswoche eine Totgeburt, wie das Paar auf Instagram beschrieb. "Mit großer Trauer verkünden wir die Geburt unserer Tochter, Grace Morgan Hafthorsdottir, geboren am 8. November", schreibt das Paar in einem emotionalen Posting zu gemeinsamen Fotos, auf denen unter anderem zu sehen ist, wie sich die Familie von dem Kind verabschiedet.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich dabei unwohl fühlen, schauen Sie sich die Bilder nicht oder nicht alleine an.