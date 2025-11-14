"Frau Stockl" Marisa Burger verrät Pläne nach "Rosenheim Cops"-Aus

Im Moment läuft die 25. Staffel der "Rosenheim Cops" im ZDF - und das ist die letzte, in der Marisa Burger (52) in die Rolle von Sekretärin "Frau Stockl" schlüpft. Mit der Abendzeitung München hat sie jetzt über die Beweggründe ihres Ausstiegs sowie ihre Pläne gesprochen.

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen - und sie habe "sehr lange mit meinem Ehemann darüber gesprochen". Sie hätten auch Ängste geplagt, da sie eine durchgehende Rolle mit einem guten Einkommen aufgebe.