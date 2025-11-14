"Frau Stockl" Marisa Burger verrät Pläne nach "Rosenheim Cops"-Aus
Zusammenfassung
- Marisa Burger steigt nach der 25. Staffel aus den "Rosenheim Cops" aus und nennt als Grund den Wunsch, wieder Theater zu spielen.
- Die Entscheidung fiel ihr schwer und wurde gemeinsam mit ihrem Ehemann getroffen, da sie eine sichere Rolle und Einkommen aufgibt.
- Burger spielt künftig im Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" in Berlin und Hamburg, Premiere ist am 27. Februar in Hamburg.
Im Moment läuft die 25. Staffel der "Rosenheim Cops" im ZDF - und das ist die letzte, in der Marisa Burger (52) in die Rolle von Sekretärin "Frau Stockl" schlüpft. Mit der Abendzeitung München hat sie jetzt über die Beweggründe ihres Ausstiegs sowie ihre Pläne gesprochen.
Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen - und sie habe "sehr lange mit meinem Ehemann darüber gesprochen". Sie hätten auch Ängste geplagt, da sie eine durchgehende Rolle mit einem guten Einkommen aufgebe.
Die Entscheidung hatte aber einen guten Grund. "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen. Und das hat auch geklappt. Ich gehe jetzt erstmal nach Berlin und Hamburg ins Winterhuder Fährhaus".
Dort wird sie im Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" zu sehen sein. Die Premiere findet am 27. Februar in Hamburg statt. Bis zum 12. April ist sie dann auf der Bühne zu stehen.
