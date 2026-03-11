Frau nach Schusswaffenangriff auf Rihannas Haus wegen versuchten Morden angeklagt

Jener Verdächtiger, die am Wochenende nach einem Schusswaffenangriff auf das Haus von Popstar Rihanna in Los Angeles festgenommen wurde, droht US-Medienberichten zufolge lebenslange Haft. Laut dem Magazin People wird sich die 35-Jährige wegen 14 Straftaten, darunter versuchter Mord, verantworten müssen. People berichtet unter Berufung auf eine vorliegende Strafanzeige, dass die Tat "vorsätzlich" und "geplant" gewesen sei. Die Vorführung der Verdächtigen vor dem Haftrichter sei für den 25. März angesetzt.

Die mutmaßliche Täterin befinde sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Gewahrsam, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei eine halbe Stunde nach dem Vorfall am Sonntag in einem Einkaufszentrum festgenommen worden. Die Kaution wurde auf mehr als zehn Millionen Dollar festgelegt.

Kein Kommentar von Rihanna

Rihanna war zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause, sie blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben waren die Schüsse aus einem Auto heraus mit einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 abgefeuert worden. Auf Aufnahmen vom Tatort waren Einschusslöcher im Eingangstor des Anwesens zu sehen. Rihanna lebt laut dem Lokalradiosender KTLA in dem Haus in Beverly Hills zusammen mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky, und den gemeinsamen Kindern. Die Sängerin äußerte sich bisher nicht zu dem Angriff.