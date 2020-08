Foto mit Babybauch: Emma Roberts und Garrett Hedlund erwarten erstes Kind

US-Schauspielerin Emma Roberts ("Palo Alto", "It's Kind of a Funny Story") hat sich bei Instagram mit rundem Babybauch gezeigt. Die 29-Jährige postete am Sonntagabend (Ortszeit) Fotos von sich und ihrem Freund, dem Schauspieler Garrett Hedlund. Dazu schrieb sie die Worte: "Ich ... und meine zwei Lieblingsbuben."

Emma Roberts wird erstmals Mama

Damit verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Freund erstmals Eltern werden. Im März 2019 wurde bekannt, dass Roberts und Garrett Hedlund ein Paar sind, als sie händchenhaltend in New York gesichtet wurden.