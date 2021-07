Die Topverdiener unter den toten Stars

Nur weil man tot ist, ist man noch lange nicht pleite. Das zeigt auch in diesem Jahr die Forbes-Liste der reichsten toten Menschen. Auf Platz 1 steht wie schon oft in der Vergangenheit Michael Jackson. Der im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren gestorbene Sänger hat seinen Erben im letzten Jahr rund 825 Millionen Dollar eingebracht, schätzt das US Wirtschaftsmagazin Forbes. Die diese Woche veröffentlichte Aufstellung bezieht sich auf Einnahmen von Oktober 2015 bis Oktober 2016.

Das Einkommen der toten Spitzenverdiener wird auf Basis von Gesprächen mit Experten und anhand von Steuererklärungen der Nachlassverwalter geschätzt.