Fenderl & Assinger: Neue Paarungen

Auf KURIER-Nachfrage gesteht Moser: "Ja, ich bin sehr glücklich. Mehr ist dazu nicht zu sagen." Was freilich manche Medien in Österreich nicht davon abhalten wird, daraus großspurige Exklusiv-Interviews zu basteln. Fällt – medizynisch formuliert – aber unter journalistischen Phantom-Herz-Schmerz ...

Wie schön, dass auch die niederländische TV-Präsentatorin Sylvie Meis (36) ihre Trennung von KickerRafael Van der Vaart(31) nach einem intensiven Trauerjahr überwunden zu haben scheint: Laut Agenturmeldung fiel ihre Wahl auf den New Yorker Business-Tycoon Samuel Deutsch (30), den sie just in einer Warteschlange vor einem Starbucks-Café kennengelernt haben will. Er gilt als umtriebig und keineswegs als Kostverächter am Starlet-Buffet.