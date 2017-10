Feindschaft in Hollywood: "Tommy Lee Jones hasst mich"

Jim Carrey hat erstmals über seine Probleme mit Kollege Tommy Lee Jones erzählt, weil dieser ihn offenbar nicht leiden kann. Die beiden drehten den dritten Batman-Teil von Warner Bros. gemeinsan, in dem Carrey Böseweicht "Riddler" gab und Tommy Lee Jones "Two-Face", während Val Kilmer als "Batman" fungierte.

Die Geringschätzung, die Jones Carrey damals entgegenbrachte war, ein offenes Geheimnis in Hollywood. Jetzt spricht auch der Komiker über das Verhältnis und eine unangenehme Begegnung in einem Restaurant nach Ende der Dreharbeiten:

"Ich war der Star und das war das Problem. Ich ging zu ihm und sagte: 'Hey Tommy, wie geht's?' Und er wurde käseweiß. [...] Er stand auf, umarmte mich und sagte: 'Ich hasse dich. Ich mag dich wirklich nicht.' Ich fragte: 'Hey Mann, was ist das Problem?' Und er meinte: 'Ich halte deine Hanswursterei nicht aus.'"

Pattinson spricht nicht mit Human:

Der Film "The Lost City Of Z" bekam gute Kritiken, weniger gut verstanden sich aber zwei Stars der Produktion miteinander, obwohl sie vor der Kamera enge Verbündete geben. Charlie Hunnam nahm sich bei den PR-Terminen zum Film kein Blatt vor den Mund.



Auf Kollege Robert Pattinson angesprochen, erklärte er: "Ich hatte Proben mit Sienna Miller, aber keine Zeit mit Rob verbracht. Anfangs dachte ich, dass sich diese Beziehung dann auf dem Bildschirm entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass ich abseits der Kameras mehr als zehn Worte mit Rob gewechselt habe."

Warm wurden die beiden auch nach länger andauernden Dreharbeiten nicht miteinander: "Ich wusste nicht, ob er einfach nur sehr konzentriert auf die Arbeit war oder ob er mich einfach generell nicht mochte. Wir waren sehr distanziert."

Clooney mag DiCaprio nicht: Er bleibt immer ein Gentleman, selbst wenn er jemanden durch die Blume sagt, dass er ihn nicht mag. George Clooney hat mit Leonardo DiCaprio und seinen "großspurigen" Kumpels Basketball gespielt, wie er vor Kurzem erzählte. "Aber die Leute, mit denen sich Leo umgibt, haben nur Scheiße gequatscht."

DiCaprios Truppe habe haushoch gegen ihn und seine älteren Freunde verloren. "Der Unterschied wie sie mit ihrem Spiel prahlten und wie sie wirklich spielten war so groß, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, sich mit Leuten zu umgeben, die mit dir Klartext reden können."

Reynolds disst Hollywood-Kollegen: Burt Reynolds hat sich in seiner neuen Biografie über Hollywood ausgelassen. Der 81-Jährige wurde vor allem für seine Rolle als Porno-König Jack Horner in 'Boogie Nights' bekannt, allerdings mochte er den Regisseur Paul Thomas Anderson und auch den Streifen selbst nicht, wie er nun erstmals erklärte.

Reynolds fand es nicht ok, die Pornoindustrie mit diesem Film legitimieren zu wollen. Zudem "hasse" er Paul Thomas Anderson so sehr, dass er ein Angebot für sein nächstes Projekt 'Magnolia' ablehnte:

"Ich habe meinen Film mit Paul Thomas Anderson gemacht, das hat gereicht." Anderson hat sich dazu noch nicht geäußert.

Brad Pitt vs. Tom Cruise: Tom Cruise und Brad Pitt waren noch nie die besten Freunde. Als Cruise etwas säuerlich reagierte, weil Angelina Jolie und nicht er die Rolle im Action-Streifen "Salt" bekam - für den Film war ein Mann für die Hauptrolle vorgesehen - konterte Pitt, Tom sei "Mr. Strange". Also ein eigenartiger Typ.

Die beiden Hollywoodstars können schon seit ihrem Film "Interview mit einem Vampir" nicht miteinander. Brad Pitt über Tom: "Er hat mich genervt. Irgendwann während der Dreharbeiten kam ich an einen Punkt, an dem ich ihn nicht mehr aushielt. Da war ständig diese unterschwellige Konkurrenz, die jedes echte Gespräch zerstörte."

Jennie Garth vs. Tiffani Amber Thiessen:

Einst waren Jennie Garth und Tiffani Amber Thiessen (Mitte mit David Boreanaz) Busenfreundinnen.

Thiessen durfte sogar bei Garths Hochzeit Brautjungfer spielen. Doch seit einiger Zeit herrscht Funkstille zwischen den "90210"-Kolleginnen. Die beiden haben sich ordentlich gestritten, den Grund dafür halten aber beide geheim.

Wyclef Jean & Sean Penn

Sean Penn und Sänger Wyclef Jean begannen sich zu dissen, als es um die Zukunft von Haiti nach dem Erdbeben ging. Jean wollte als Präsident auf der Insel kandidieren.

Katastrophenhelfer Sean meinte, er habe Wyclef selten auf Haiti gesehen, um zu helfen. Daraufhin begab sich der Sänger unter die Gürtellinie und konterte: "Vielleicht hat mich Penn hier nicht gesehen, weil er zu beschäftigt damit war, Kokain zu sniefen."

Shia LaBeouf vs. Alec Baldwin: Auch diese beiden Männer kamen auf der Bühne des Broadway-Stücks "Orphans" nicht miteinander klar. Ihre Streitereien bezeichneten Shia LaBeouf und Alec Baldwin offen als "kreative Differenzen", LaBeouf sagte seine Rolle ab.

Der temperamentvolle Jungspund Shia soll danach so gemein gewesen sein, und private E-Mails von Baldwin veröffentlicht haben.

Katy Perry vs. Taylor Swift: Das musste wohl mal raus: Taylor Swift hat detailliert über die Feindschaft mit einem Star erzählt, dessen Namen sie nicht nennen wollte. Ein offenes Geheimnis ist allerdings, dass es sich dabei um Sängerin Katy Perry handelt.

Dem Rolling Stone erklärte sie den Grund ihres Songs "Bad Blood" ("Böses Blut"). Sie habe eine "richtige Feindin", so Swift. "Jahrelang war ich nie sicher, ob wir nun Freunde sind oder nicht. Sie ist immer nach einer Show aufgetaucht, hat mir wirre Worte an den Kopf geschmissen. Und ich dachte immer: 'Sind wir Freunde oder hast du mich gerade extrem beleidigt?'"

Die besagte Person habe etwas so Fürchterliches gemacht, dass es keine Freundschaft geben könne. "Sie versuchte meine Tour zu ruinieren" und habe ihre Crew abwerben wollen. Tatsächlich haben drei Tänzer von Swift zu Katy Perry gewechselt.

Die reagierte nach dem Swift-Interview mit einem Posting: "Nehmt euch vor Regina George im Schafspelz in acht." Regina George ist die intrigante Zicke aus dem Teenie-Film "Girls Club".

Lily Allen vs. Courtney Love: Sängerin Lily Allen flucht schon mal gerne auf der Bühne. Die Dame ist weder prüde, noch auf den Mund gefallen. Das gleiche gilt auch für ...

... Courtney Love. Die beiden Sängerinnen stritten schon 2010 via Twitter. Bei den Brit Awards gab's dann ein Treffen. Die "Hole"-Sängerin behauptete zuvor, dass Allen schon einmal allen Gästen einer Award-Party verboten habe, Chanel zu tragen.

Allen darauf: "Sie ist gekränkt. Ich habe ihr nur gesagt: 'Sei still und hör auf blöde Gerüchte über mich zu verbreiten'."

Elton John vs. Madonna: Auch in der Oberliga der Altstars wird gezickt: Seit Jahren pflegen Elton John und Madonna ihre Feindschaft. 2012hat der englische Sänger wieder gegen die Pop-Queen gegiftet.

In einem Fernsehinterview zog Elton John über seine Kollegin Madonna her: "Sie ist so ein Albtraum, ihre Karriere ist vorbei." Sie sei eine "Jahrmarkt-Stripperin", ihre Tour eine Katastrophe, so Elton.