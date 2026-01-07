Fans enttäuscht von Kylie-Minogue-Barbie: "Sieht ihr nicht ähnlich!"

Dass Popstar Kylie Minogue eine eigene Barbie bekommt, ist ja schon länger bekannt. Jetzt soll die Puppe aber endlich um ca. 50 Euro auf den Markt kommen, kolportiert wird Februar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mattel Kylie Minogue mit ihrer Barbie

Minogue war sehr in das Design der Puppe involviert und zeigte sich stolz. Die Barbie trägt das rote Kostüm, welches die Sängerin im Video zu ihrem Song "Padam Padam" anhat.

Schon vor dem Verkaufsstart gelang es Puppenliebhabern, einen Blick auf die Barbie zu werfen. Die Puppe ist nämlich schon in einem Store in Fort Worth, Texas, aufgetaucht.

Fans zeigen sich jetzt aber enttäuscht, denn sie finden, dass die Barbie Kylie Minogue so gar nicht ähnlich sieht. Und auch das Outfit findet nicht nur Zuspruch.