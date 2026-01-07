Stars

Fans enttäuscht von Kylie-Minogue-Barbie: "Sieht ihr nicht ähnlich!"

Eine Frau im roten Kleid mit einer Barbie, die ebenfalls rot angezogen ist
Die Barbie des Popstars soll im Februar herauskommen - die Fans zeigen sich aber wenig begeistert.
07.01.26, 12:07
Dass Popstar Kylie Minogue eine eigene Barbie bekommt, ist ja schon länger bekannt. Jetzt soll die Puppe aber endlich um ca. 50 Euro auf den Markt kommen, kolportiert wird Februar.

Frau in rotem Kleid mit passender Barbie-Puppe in rotem Outfit vor neutralem Hintergrund.

Kylie Minogue mit ihrer Barbie

Minogue war sehr in das Design der Puppe involviert und zeigte sich stolz. Die Barbie trägt das rote Kostüm, welches die Sängerin im Video zu ihrem Song "Padam Padam" anhat.

Schon vor dem Verkaufsstart gelang es Puppenliebhabern, einen Blick auf die Barbie zu werfen. Die Puppe ist nämlich schon in einem Store in Fort Worth, Texas, aufgetaucht.

Fans zeigen sich jetzt aber enttäuscht, denn sie finden, dass die Barbie Kylie Minogue so gar nicht ähnlich sieht. Und auch das Outfit findet nicht nur Zuspruch.

"Nicht, dass ich negativ sein will, aber ich wünschte, ihr Outfit hätte mehr Ausdruckskraft", "Sie sieht Kylie überhaupt nicht ähnlich. So enttäuschend" oder "Ich mag Kylie, aber das Gesicht ist nicht ihres, gefällt mir überhaupt nicht", ist da in den Kommentaren zu lesen.

 

