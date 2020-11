Familientragödie: 19-jährige "Guinness"-Erbin Honor Uloth in Pool ertrunken

Es sollte eine Familienfeier werden, doch das Fest, zu dem "Guinness"-Erbin Honor Uloth am 31. Juli 2020 eingeladen war, sollte ein tragisches Ende nehmen. Die älteste Tochter von Rupert Uloth und Lady Louisa Jane Guinness stürzte in einen Swimminpool und ertrank, wie das US-Magazin People nun berichtet. Honor Uloth wurde nur 19 Jahre alt.

Familie trauert um "Guinness"-Erbin Honor Uloth

"Honor und ihre Familie nahmen an einer Familienfeier in Spinney Lane, Itchenor, West Sussex, teil. Am Abend befand sich Honor im Whirlpool in der Nähe des Swimmingpools. Gegen 23.00 Uhr verließ sie den Whirlpool, um im Swimmingpool schwimmen zu gehen", heißt es in einem Untersuchungsbericht, der People vorliegt.

"Kurz darauf wurde festgestellt, dass Honour am Boden des Schwimmbades nicht mehr reagierte", heißt es weiter über die tragischen Umstände, unter denen die Erbin des britischen Unternehmers Benjamin Guinness verstorben ist.