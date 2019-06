Familie Obama urlaubt bei den Clooneys am Comer See

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der am Freitag mit seiner Familie zu einem einwöchigen Urlaubsaufenthalt in Südfrankreich eingetroffen ist, wird zu einem Kurzurlaub in der Villa des US-Schauspielers George Clooney am Comer See erwartet.

Familie Obama urlaubt bei den Clooneys

Obama, seine Frau Michelle und deren Töchter Sasha und Malia werden am Freitag in Como eintreffen, wo bereits Sicherheitsvorkehrungen geplant sind.

Die Familie des Ex-US-Präsidenten landet mit einem Privatflug aus Südfrankreich auf dem Mailänder Flughafen Malpensa und reist dann nach Laglio am Comer See weiter, wo sich Clooneys "Villa Oleandra" befindet.