Facelifting zum 60. Geburtstag: Carmen Geiss lässt sich operieren

In ihrer Serie "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" gewähren die TV-Millionäre Carmen und Robert Geiss Einblicke in ihr luxuriöses Leben. Die Glamour-Familie hat laut Presse-Aussendung alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark "der Extraklasse".