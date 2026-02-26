"Extrem niedriger IQ": Trump teilt gegen Robert De Niro aus

US-Schauspieler Robert De Niro hat mit einem Aufruf zum Widerstand gegen Donald Trump den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen. Der zweifache Oscar-Preisträger sei ein "kranker und geistesgestörter Mensch" mit "einem extrem niedrigen IQ", schimpfte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

De Niro habe absolut keine Ahnung, was er tue oder sage und sei von ihm (Trump) besessen. In einem emotionalen Interview hatte die 82-jährige Filmlegende zuvor in dem Podcast "The Best People With Nicole Wallace" dazu aufgerufen, gegen Trump wehrhaft zu sein. Der Präsident zerstöre und spalte das Land. "Die Menschen müssen Widerstand leisten. Das ist der einzige Weg", ergänzte De Niro, der in dem Interview sichtlich bewegt war und mit den Tränen kämpfte.