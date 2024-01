Topmodel Claudia Schiffer erschien mit Katze bei Filmpremiere

Ex-Topmodel Claudia Schiffer (53) ist mit einem besonderen Begleiter zu einer Filmpremiere in London erschienen - sie hatte im Rucksack eine Katze dabei. Schiffer besuchte am Mittwochabend die Premiere des Films "Argylle", mit dessen Regisseur Matthew Vaughn sie verheiratet ist. Die Katze geh├Ârt ihrer Familie, wie Schiffer dem Fernsehsender Sky News erz├Ąhlte. Das Tier spielt in dem Spionagefilm auch mit, n├Ąmlich als Katze Alfie.