Ex-"Super Nanny" Katia Saalfrank kommt zurück

In dem Format zeigt die Familientherapeutin laut Sender, was sie am besten könne: "Familien unter die Arme greifen, wertvolle Tipps geben und eine Stütze sein", heißt es in der Mitteilung. "Katia Saalfrank widmet sich bei RTLzwei alltäglichen Konflikten, wie sie in zahlreichen Familien in Deutschland vorkommen könnten, und bietet praxisnahe Lösungen zur Wiederherstellung des Familienfriedens."