Stars

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher wird seinen Partner Étienne heiraten

Ralf Schumacher
Die beiden haben Gerüchte um eine mögliche Eheschließung persönlich bestätigt.
10.02.26, 17:36

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am Wochenende wurde in deutschen Medien spekuliert, dass der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher seinem Partner Étienne im Frühjahr das Jawort geben werde.

Ralf Schumacher nach Coming-Out "überwältigt von toller Rückmeldung"

Via Instagram hat das Paar jetzt die Neuigkeiten bestätigt. "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche."

Mehr wollen die beiden dazu aber nicht sagen: "Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre", heißt es.

Die beiden haben ihre Liebe vor zwei Jahren öffentlich gemacht und sich offiziell zueinander bekannt.

kurier.at, SW  | 

Kommentare