Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher wird seinen Partner Étienne heiraten

Am Wochenende wurde in deutschen Medien spekuliert, dass der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher seinem Partner Étienne im Frühjahr das Jawort geben werde.

Via Instagram hat das Paar jetzt die Neuigkeiten bestätigt. "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche."

Mehr wollen die beiden dazu aber nicht sagen: "Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre", heißt es.

Die beiden haben ihre Liebe vor zwei Jahren öffentlich gemacht und sich offiziell zueinander bekannt.