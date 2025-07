Ex-"Modern Talking"-Star Thomas Anders über Höhen und Tiefen in der Ehe

"In unserer Branche, mit ein paar Ausnahmen, keine Alltäglichkeit. Mich macht es schon ein wenig stolz, dass wir so lange zusammen sind, immer noch neue Pläne schmieden und beide Lust darauf haben, miteinander alt zu werden", erzählt Thomas Anders.

Dennoch gab’s aber auch die nicht so einfachen Phasen, wie Claudia sagt. "Am schwierigsten waren für mich die Zeiten, wenn Thomas extrem viel am Stück unterwegs war. Gott sei Dank hatte ich da den Rückhalt meiner Familie. Thomas ist sich aber immer treu geblieben. Er bleibt cool, wenn es nicht läuft, aber er hebt auch nicht ab oder dreht durch, wenn der Erfolg bei ihm durch die Decke geht. Das finde ich extrem souverän an ihm."

Thomas fügt hinzu: "Die private Zeit war manchmal knapp. Wir haben aber immer miteinander geredet und nach Lösungen gesucht. Wenn man respektvoll miteinander umgeht, findet sich immer ein Weg."