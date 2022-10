Ex-König Juan Carlos erschoss einst seinen Bruder: Neue Details zum tödlichen Unfall

Spaniens Ex-König Juan Carlos (84) sorgte ja in den letzten Jahren durch Korruptionsvorwürfe für viel Aufsehen. Ihm wurde 2020 vorgeworfen, in einen möglichen Finanzskandal verwickelt zu sein. Die Ermittlungen wurden zwar eingestellt, aber der ehemalige Monarch lebt weiterhin in seinem Exil in Dubai.

Jetzt enthüllt die HBO-Dokumentation "Salvar al Rey" (dt. "Den König retten") unbekannte Details zu einem tragischen Vorfall in Juan Carlos Jugend.

Am 29. März 1956 erschoss der damals 18-Jährige nämlich seinen 14-jährigen Bruder Alfonso.

Juan Carlos besuchte zu dem Zeitpunkt die Militärakademie in Saragossa und fuhr über das Osterfest heim zu seiner Familie. Alle nahmen morgens an einer Messe teil, machten im Laufe des Tages einige Besorgungen und kehrten schließlich gegen 19.00 Uhr wieder zu Hause ein, wie "Dana Press" berichtete.

Eine Stunde später war dann ein ohrenbetäubender Knall zu hören. "Während der Infant Don Alfonso de Borbón mit seinem Bruder einen Revolver reinigte, ging die Pistole los und traf ihn in die Stirnregion, woraufhin er wenige Minuten später starb. Der Unfall ereignete sich um 20.30 Uhr nach der Rückkehr vom Gründonnerstagsgottesdienst, wo er die Heilige Kommunion empfangen hatte", lautete die damalige Pressemitteilung.

In der Dokumentation kommt jetzt auch Antonio Eraso, ein enger Jugendfreund von Juan Carlos, der sich während des Unfalls ebenfalls vor Ort befand, zu Wort. "Ich war dabei, als es passierte, aber in einem anderen Zimmer. Wir rannten alle los, als wir den Schuss hörten. Der Vater des Jungen, Don Juan, verlangte von Juan Carlos zu schwören, dass er es nicht mit Absicht getan hatte. Das war nicht leicht für einen [...] 18-jährigen Jungen." Don Juan soll geschockt und außer sich gewesen sein.

Aber nach dem schrecklichen Ereignis seien weder eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet noch eine Autopsie durchgeführt worden – alles auf Anordnung von Don Juan.

Lange war auch nicht bekannt, dass Don Carlos für den Tod seines Bruder verantwortlich war, erst 1975, als er König wurde, wurde es der Öffentlichkeit bestätigt.