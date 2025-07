Der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke ist mit dem Rad auf Mallorca schwer verunglückt. Der 58-Jährige wurde auf der Ferieninsel, auf der er eine Wohnung hat, von einem Auto erfasst und laut eigenen Angaben "weggefetzt". Die deutsche Bild-Zeitung hatte zuerst über den Unfall berichtet, der demnach in Puigderrós im Süden der Insel passierte.

Von Autofahrerin übersehen, "linke Schulter kaputt"

Ottke erklärte, dass er am Montag mit dem Rad von der rechten Seite der Straße in die Linksabbiegerspur wollte. Dabei habe ihn offensichtlich eine Autofahrerin übersehen, berichtete er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Er erlitt bei dem Unfall einen doppelten Schienbeinbruch, der am Dienstag operiert wurde.

Zudem zog sich der gebürtige Berliner eine Fraktur in der Schulter zu, die aber konservativ behandelt werden soll. "Die linke Schulter ist kaputt, die lassen sie so", sagte Ottke. Derzeit bemüht er sich bereits um einen Rücktransport nach Deutschland.