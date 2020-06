Eveline Hall: Das 69-jährige Model über Nacktshootings

Ikone

Eveline Hall

Keine Ahnung, ich wusste ja gar nicht, dass ich eine bin! Vielleicht, dass ich in einem Alter ins Modelbusiness eingestiegen bin, in dem andere nicht einmal im Traum daran denken würden.

Nervt es Sie, ständig über Ihr Alter sprechen zu müssen?

Nein, schließlich hätte kein Hähnchen nach mir gekräht, wäre ich erst 45 gewesen. Meinen Erfolg macht nicht nur mein Aussehen aus, sondern dass alles, was ich tue, die Schauspielerin und Tänzerin in mir tut. In den 70er-Jahren wurde Mode zum Teil tanzend präsentiert. Da war das Modeln eine viel größere Herausforderung als heute. Wir mussten mehr können – heute werden die Mädchen leider gar nicht gefordert, weil die Mode im Vordergrund stehen soll.

Ihre Modelkarriere begann vor drei Jahren. Werden die Aufträge weniger?

Im Gegenteil! Ich dachte zuerst auch, dass das nur ein kurzer Hype um mich sein würde. Denn so ist das doch nicht vom lieben Gott gedacht, dass da ein paar so alte Schabracken durch die Gegend marschieren. (lacht)

Wie wichtig ist Ihnen Mode?

Sehr wichtig, wobei ich alle Outfits selbst zusammenstelle. Nichts ist langweiliger, als in ein Modehaus zu gehen und sich etwas auf den Ladentisch legen zu lassen. Schrecklich.

Was würden Sie nie anziehen?

Weite Kleidung. Ich hatte immer eine Figur, bei der ich nichts kaschieren musste. Warum sollte ich das im Alter ändern?

Ihre Meinung zum Thema Magerwahn?

Den habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Wie die meisten Kolleginnen stürze ich mich aufs Essen. Dafür trainiere ich täglich 45 Minuten lang. Es hat immer schon Frauen gegeben, die schlanker waren. Alles andere ist Hysterie.

Was halten Sie von "Plus Size"-Models?

Man kann alles machen und alles verkörpern, wenn es gut ist. Wir sind doch nicht auf der Welt, um alles zu hinterfragen und zu diskutieren.

Sie sagten einmal, dass Männer Ihr Jugendgeheimnis sind ...

Ja, weil meine Partner immer um einiges jünger waren als ich. Das hat sich so ergeben, weil die meisten Männer um die 50 so langweilig werden. Frauen haben viel mehr Energie.

Haben Sie bei Ihrer Arbeit Grenzen – etwa Nacktshootings?

Ich bitte Sie! Wer will denn ’ne Frau in meinem Alter noch nackt auf einem Bild sehen? Alles zu seiner Zeit!