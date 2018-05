Enthüllt: Alan Rickman klagte über "Harry Potter"-Part

Der 2016 verstorbene Hollywood-Star Alan Rickman schlüpfte in allen acht Harry-Potter-Filmen in die "Haut" des zwielichtigen Lehrers Severus Snape. Als einziger wusste er ab dem ersten Film von Snapes Komplexität und seiner Entwicklung zum guten Charakter. Zwei Jahre nach dem Tod des britischen Schauspielers tauchte jüngst eine Tagebuchsammlung auf, die jetzt auf der "ABA Rare Bookfair" in London versteigert wird.

Rickman frustierte "Harry Potter"-Rolle

Darin klagt der Charaktermime etwa darüber, dass seine Rolle zu wenig Beachtung von den Produzenten bekam: "Es ist so, als ob David Yates (Regisseur) entschieden hätte, dass es für ein jugendliches Publikum nicht relevant sei."