Enrique Iglesias und Anna Kournikova erwarten Baby Nummer 4

"Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt", sagte Popsänger Enrique Iglesias gegenüber der spanischen Zeitung "Hola!" als er auf die Gerüchte rund um eine erneute Schwangerschaft seiner Partnerin Anna Kournikova angesprochen wurde.

Aufgrund von Paparazzibildern gab's schon länger Spekulationen rund um Baby Nummer 4. Denn Iglesias und Kournikova haben bereits die Zwillinge Lucy und Nicholas (beide 8), sowie Tochter Mary (5).

Das Geschlecht wollte der Popsänger diesmal noch nicht verraten.