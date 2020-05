Emotionale Kalenderpräsentation

Im vegetarischen Wiener Szenelokal Yamm! feierte Star-Fotograf Manfred Baumann mit prominenten Protagonisten seinen neuen Kalender für „Dancer against Cancer“. Ob Moderator Peter Rapp, Grünen-Chefin Eva Glawischnig oder beliebte Schauspieler – darunter Cornelius Obonya, Nina Proll und Adele Neuhauser: Sie alle ließen sich vom Fotografen in eine bestimmte Stimmung entführen und staunten beim Anblick des Ergebnisses nicht schlecht. Wut, Trauer und Verletzlichkeit stehen ihnen in die Gesichter geschrieben. Mimik und Gestik wirken authentisch. Und weil harte Arbeit belohnt werden muss, gab es im Anschluss an die Präsentation Vegie-Schmankerln zum Gustieren und das eine oder andere Glas zum Anstoßen. Damit waren die Gäste auch wieder in Feierlaune.