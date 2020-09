Emily Ratajkowski: "Fotograf missbrauchte mich am Set von Nacktshooting"

Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski erhebt in einem Essey für The Cut Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen Fotografen. Die 29-Jährige behauptet, dieser hätte sich nach einem Fotoshooting ihr gegenüber sexuell übergriffig verhalten.

Emily Ratajkowski erhebt Vorwürfe der sexuellen Belästigung

Der Vorfall habe sich 2012 im Haus des Fotografen, dessen Namen sie auch nennt, ereignet. Als Zwanzigjährige habe sie sich dorthin begeben, um für ein unbezahltes Editorial-Shooting, welches ihre Agentin eingefädelt hatte, zu posieren. Im Laufe des Abends sei sie in Unterwäsche und nackt fotografiert worden.

Ratajkowski geht in ihrem Bericht näher auf das toxische Verhalten am Set ein. "Je desinteressierter er an mir schien, desto mehr wollte ich beweisen, dass ich seiner Aufmerksamkeit wert bin", schreibt sie. Sie hätte während des Fotoshootings eine erhebliche Menge Rotwein konsumiert, was der Fotograf am Ende ausgenützt haben soll, schreibt sie. Als sie gemeinsam auf der Couch saßen, habe er sich an ihr vergangen.