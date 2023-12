Elternhaus von Popstar Beyoncé ging zu Weihnachten in Flammen auf

Das frühere Elternhaus von Pop-Megastar Beyoncé in Houston im US-Bundesstaat Texas ist am 25. Dezember in Brand geraten. Die derzeit dort lebende Familie konnte sich laut Medienberichten in Sicherheit bringen. Das Feuer wurde demnach am Montag gegen 2 Uhr morgens gemeldet. Die örtliche Feuerwehr sei innerhalb von drei bis fünf Minuten an dem zweistöckigen Backsteinhaus eingetroffen, schrieb die Zeitung Houston Chronicle. "Wir hatten das Feuer innerhalb von zehn Minuten unter Kontrolle", so ein Vertreter der lokalen Feuerwehr.