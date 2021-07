Elefant und Lama für die Queen

Die britische Königin Elizabeth II. hat zu ihrem 60. Thronjubiläum auch einen Elefanten und ein Lama geschenkt bekommen. Die Tiere hält sie zwar nicht im Schlossgarten, hat für sie aber eine Patenschaft übernommen. Fast ein Jahr nach dem Jubiläum veröffentlichte der Palast am Donnerstag eine Liste mit den Präsenten, mit denen die Queen in ihrem Jubiläumsjahr 2012 beschenkt wurde. Mit dabei sind auch ein gestrickter Teewärmer in der Form der Königin mit ihren Lieblingshunden, den Corgis.

Was die 86-jährige Queen mit den Geschenken anfangen wird, wurde nicht verraten. Darunter waren außerdem 78 Porträts der Queen, 436 Bücher, 235 CDs und DVDs und neun Puzzles - ein Hobby der Königin. Nicht auf der offiziellen Liste ist das Geschenk von einer kleinen Brauerei in Düsseldorf. Die hatte der Königin ein Fass Altbier geschenkt, auf dem sie als Fuchs mit einem Königspudel neben ihr abgebildet ist.