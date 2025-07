Einbruchversuch in Villa von Modepapst Valentino

Der italienische Modepapst Valentino Garavani hat in Rom einen Schreckensabend erlebt. Wie die römische Tageszeitung Il Messaggero am Dienstag berichtete, versuchten zwei Einbrecher am Sonntagabend in Valentinos luxuriöse Villa in der Nähe der historischen Via Appia Antica einzudringen, während er selbst im Haus anwesend war.

Am Sonntagabend näherten sich zwei unbekannte Männer dem Anwesen und parkten ihr Auto unweit des Eingangs. Der private Sicherheitsdienst wurde durch verdächtige Bewegungen auf den Überwachungskameras aufmerksam. Der Wachmann griff sofort ein, feuerte einen Warnschuss in die Luft ab und schreckte die Einbrecher damit ab. Die Täter flohen daraufhin ohne Beute, bevor sie ins Haus eindringen konnten. Niemand wurde verletzt.