Einblicke in Lauren Sanchez' Promi-Junggesellinnenabschied in Paris

Auf der Gästeliste befanden sich große Namen: Die Unternehmerinnen und Reality-Stars Kim Kardashian und Kris Jenner sollen ebenso mit Sanchez gepoltert haben wie Popstar Katy Perry und Schauspielerin Eva Longoria . Zu trinken habe es Espresso-Martinis gegeben - "und alle standen auf und tanzten, als sich Lauren (Songs der Band) 'Earth, Wind and Fire' wünschte", so der Insider. Sánchez, die ein weißes Mantelkleid getragen habe, sei am Ende mit einer Vanille-Baiser-Torte überrascht worden.

Hochzeit in Venedig

Der drittreichste Mann der Welt und die ehemalige Nachrichtensprecherin Sanchez planen eine Hochzeit im Großformat in der Lagunenstadt Venedig und haben bereits fünf Luxushotels reserviert, berichteten italienische Medien im März. Die Gäste werden an Bord von Bezos' Luxusjacht namens "Koru" in Venedig eintreffen. Die Feierlichkeiten beginnen am 24. Juni und enden am 26. Juni. Für die Organisation des Events ist ein renommierter Londoner Hochzeitsplaner zuständig.

Zu den Stargästen sollen Promis wie Bill Gates, Leonardo DiCaprio und die jordanische Königin Rania zählen. Das Hochzeitskleid der Braut sei beim Stardesigner Oscar De La Renta bestellt worden. Dieser hatte auch Sánchez weißes Kleid für die Zeremonie zum Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kreiert.