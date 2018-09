Ein Mini-Bondgirl für Daniel Craig & Rachel Weisz

Straffer Zeitplan

Im April hatte Weisz in einem Interview mit der New York Times ihre Schwangerschaft verkündet. Auf die Frage, ob das Kind in den USA oder in England aufwachsen werde, meinte die Schauspielerin, dass es wohl zweisprachig aufwachsen wird. Die frischgebackenen Patchwork-Eltern, die ihr Privatleben so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit raushalten, dürften somit wohl zwischen England und Amerika hin und her pendeln. Im November starten für Craig dann auch noch die Dreharbeiten für den Jubiläums-Bond.