Eifersucht: Diese Stars dürfen nicht (mehr) miteinander arbeiten

Ian Somerhalder & Nina Dobrev

Die beiden "Vampire Diaries"-Stars Ian Somerhalder und Nina Dobrev waren von 2010 bis 2013 ein Paar. 2015 heiratete Ian Nikki Reed. Bald darauf verkündete Dobrev, bei "Vampire Diaries" auszusteigen. Auch ihren Teen Choice Award in der Rubrik "Best Kiss" nahm sie nicht mehr zusammen mit ihrem Ex entgegen. In Hollywood wird seitdem gemunkelt, Nikki Reed hätte ihrem Mann verboten, mit seiner Ex auf der Bühne zu stehen. Dass die beiden jemals wieder gemeinsam vor die Kamera treten werden, darf also ebenfalls angezweifelt werden.