Ehefrau von Schauspieler Noel Johansen ums Leben gekommen

Der US-Schauspieler Noel Johansen trauert um seine Ehefrau, Kostümbildnerin Jenifer Darbellay . Bei einem Straßenfest der philippinischen Gemeinde im kanadischen Vancouver war am Wochenende ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens elf Menschen getötet - darunter auch Darbellay. Dutzende Menschen seien zudem verletzt worden, einige schwer, sagte Steve Rai von der Polizei in Vancouver bei einer Pressekonferenz. "Die Zahl der Toten könnte in den kommenden Tagen und Wochen noch ansteigen."

Johansen und seine siebenjährige Tochter wurden laut dem Branchenmagazin Variety ebenfalls verletzt. Am Montag habe dem Bericht zufolge eine Mahnwache stattgefunden, bei der der Schauspieler auf Krücken teilnahm. Dabei hielt er eine kurze Rede. "Was Sie hier sehen, ist eine Verletzung, die mir nichts bedeutet, denn mein Herz ist gebrochen. Denn meine Frau ist bei dem Vorfall hinter mir verstorben", sagte Johansen, wie in einem Video, das von der Nachrichtenplattform Global News Canada veröffentlicht wurde, zu sehen ist. "Sie hat sich in ihrem Leben nie selbst gefeiert. Sie hat nie an sich selbst gedacht (...). Und ich kann euch sagen, dass sie für jeden, der sie kennt, überlebensgroß war", so Johansen.

Gab im Voraus keine Drohungen

Der verdächtige 30-Jährige, der den Angaben zufolge alleine in dem Auto saß und nach dem Vorfall festgenommen worden war, sei nach wie vor in Untersuchungshaft. Er lebe in Vancouver, das Auto gehöre "jemanden in Zusammenhang mit der Familie".