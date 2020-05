DVDs vergessen: Bambi zahlte 200 Euro Strafe

Nina Bruckner, die es an der Seite von Baumeister Richard Lugner vor Jahren aufs Society-Parkett geschafft hat, steht vor einem Image-Problem. Sie soll, so berichtet es jedenfalls die Gratiszeitung Heute, aus einem St. Pöltener Elektronikmarkt DVDs gestohlen haben. „Bambi“ habe die Filme in einem Kinderwagen aus dem Geschäft schmuggeln wollen, bis sie und ihr Freund von einem Kaufhausdetektiv ertappt wurden.

„Stimmt alles nicht“, wehrt sich Bruckner. „Mein Lebensgefährte hat schlicht und einfach die DVD im Kinderwagen vergessen, als er zur Kassa gefahren ist. Ich war gar nicht dabei, weil ich zu diesem Zeitpunkt mein Kind wickeln war.“

Wie auch immer: „Bambi“ zahlte trotzdem eine Strafe in der Höhe von 200 Euro, die Polizei zog nach einer kurzen Befragung wieder ab.

Die zweifache Mutter hofft, dass der Vorfall bald wieder vergessen ist. Denn Bruckner versucht sich derzeit als Schlagersternchen. in den kommenden Monaten will sie auf Mallorca für Stimmung sorgen. „Es läuft gut für mich, da kann ich solche Geschichten nicht brauchen.“