Dschungelcamp 2022: Linda Nobat ist raus

Wenige Stunden zuvor war von solcher Harmonie noch wenig zu sp├╝ren. Bei einer Schatzsuche sollten die Camper anhand verschiedener Fragen Ranglisten ihrer Pers├Ânlichkeiten erstellen. F├╝r Renzi und Nobat, die bei der Frage "Wer ist am nervigsten?" prompt auf den Pl├Ątzen eins und zwei landeten, endete das Spiel wieder einmal in gegenseitigen Angriffen. Designer Harald Gl├Â├Âckler (56) zeigte sich dagegen beleidigt, weil ihn seine Mit-Kandidaten als am wenigsten authentisch einstuften.

Pr├╝fung wurde nachgeholt

Eine zweite Chance gab es diesmal f├╝r eine luftige Dschungelpr├╝fung, die an Tag f├╝nf wegen starken Windes abgesagt worden war. Bei der Pr├╝fung "Stars am Abgrund" galt es, von einem Trampolin aus in ein Netz zu springen, das ├╝ber dem Blyde River Canyon aufgespannt war. Erich Stehfest (32), der am Sonntag seine erste Dschungelpr├╝fung verweigerte, w├Ąhlte sich diesmal selbst f├╝r die Aufgabe.