Drew Barrymores Liebeserklärung an Diaz zum 50er: "Seelenverwandte" und "Lebensretterin"

Kennengelernt haben sie sich in den 80er-Jahren. "Ich war 14 und jobbte in einem Café, sie war 16 und hatte angefangen zu modeln. Sie kam in den Laden und wir wurden Freundinnen." Als Mütter hätten sie dieselben Probleme. "Das sind abendfüllende Themen." Beide verreisten aber auch gerne. "Wir waren schon zusammen auf Hawaii, in den Hamptons, in Südamerika und der Karibik. Wir schlafen sogar im selben Bett", sagte Barrymore.

Barrymore sagte, Diaz habe dazu beigetragen, dass sie nachhaltiger handle. "Für Cameron nutze ich keine Plastiktüten mehr. Und beim Zähneputzen lasse ich auch das Wasser nicht mehr laufen."