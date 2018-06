Donald Trump will Wahrheit über Michael Jacksons Tod kennen

Vor neun Jahren verdunkelte sich der Himmel über Los Angeles. Michael Jackson starb mit nur 50 Jahren im Ronald Reagan UCLA Medical Center in der kalifornischen Metropole. Der King of Pop hatte einen tödlichen Cocktail aus dem Narkosemittel Propofol sowie diverser Benzodiazepine, darunter Diazepam, Lorazepam und Midazolam, verabreicht bekommen und erlitt in seinem Haus einen Herzinfarkt. Conrad Murray (65), Jacksons damaliger Hausarzt, wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, im November 2011 schuldig gesprochen und trat wenig später seine vierjährige Haftstrafe an. Nach nur 23 Monaten wurde Murray wegen guter Führung aus der Haft entlassen. Die Schuld am Tod des Superstars hatte er immer seinem prominenten Patienten selbst gegeben.

Verschwörungstheoretiker Trump meldet sich zu Wort

Seit Michael Jacksons Ableben am 25. Juni 2009 kursieren um den Tod des Superstars zahlreiche Verschwörungstheorien wie einst bei Marilyn Monroe. Nun meldete sich der wohl aktuell gewichtigste Verschwörungstheoretiker, US-Präsident Donald Trump (72), via CNN zu Wort. Er sei einer der besten Freunde des Popstars gewesen: "Kurz vor dem verheerenden Unglück war er nur noch ein Schatten seiner selbst, er hatte kein Selbstvertrauen mehr hatte und griff deshalb zu weiteren Pillen", so Trump. Die beiden besuchten des Öfteren gemeinsam den damals AIDS-kranken Ryan White. Donald Trump soll sogar für dessen medizinische Versorgung gezahlt haben.