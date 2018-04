Trump: Neue Wendungen bei seinen angeblichen Sex-Skandalen

In der angeblichen Affäre zwischen Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommen immer neue Details ans Licht. Clifford zeigte im Fernsehsender ABC eine Phantomzeichnung eines Mannes vor, der sie bereits 2011 in einer Tiefgarage in Las Vegas bedroht haben soll. Der Mann habe sie aufgefordert, über ihre sexuelle Beziehung mit Donald Trump zu schweigen, so der Pornostar.

Stephanie Clifford setzt Belohnung aus

Cliffords Anwalt Michael Avenatti erklärte, er habe eine Belohnung von 131.000 Dollar auf die Ergreifung des Mannes ausgesetzt. Die 39-Jährige behauptet, 2006 Geschlechtsverkehr mit Donald Trump gehabt zu haben. Zu der Zeit war Trump bereits mit seiner dritten Ehefrau Melania Trump verheiratet. Clifford hatte wenige Tage vor der Wahl des Republikaners zum US-Präsidenten eine Schweigeverpflichtung mit dessen Anwalt Michael Cohen unterzeichnet. Die Schauspielerin erhielt im Gegenzug 130.000 Dollar.

Der US-Präsident dementiert die Affäre und bestreitet, von den Zahlungen gewusst zu haben. Das Geld bringt Trump in Bedrängnis: Ist die Zahlung mit seinem Wissen erfolgt, könnte das als illegale Wahlkampfspende gewertet werden kann. In diesem Fall müsste Trump vor Gericht unter Eid Stellung zu den Vorwürfen nehmen.