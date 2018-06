Donald Trump fordert Jimmy Fallons Männlichkeit heraus

Fallons Spende in Trumps Namen

Fallons Interview führte in der Folge zu heftiger Kritik und zu einem Quoten-Sturz der Show. Gegenüber dem Hollywood Reporter meinte Fallon, dass das Interview mit Trump "definitiv eine Zeitverschwendung" gewesen sei und er es rückblickend nicht mehr machen würde. Und spendete für Trumps Tweet in dessen Namen für die Organisation RAICES: "Zu Ehren des Tweets des Präsidenten spende ich für RAICES in seinem Namen". RAICES ist ein (Non-Profit)-Flüchtlings- und Einwanderungszentrum für Bildung und Rechtsberatung in Texas, das Einwanderern und ihren Kindern vor allem durch kostenlose oder kostengünstige Rechtsberatung hilft. Well done, Jimmy.