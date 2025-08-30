Dolly Buster lenkte sich mit Show von Tod ihres Mannes ab

Ex-Erotik-Star Dolly Buster wollte sich mit ihrer Rückkehr ins Fernsehen auch von einem schweren Schicksalsschlag ablenken. Kurz vor ihrer Teilnahme an der Show "Deutschlands dümmster Promi" starb ihr Mann. "Ich wollte jedenfalls meine Teilnahme an der Show absagen. Mein Hausarzt und mein Psychiater haben mir dann geraten: 'Mach etwas, das dich ein bisschen ablenkt! Mach etwas, damit du mal aus dem Haus kommst!'", sagte sie im Interview der Augsburger Allgemeinen.

"Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden"

"Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Demnach wird es jeden Tag ein wenig besser. Zugleich gibt es immer wieder Rückfälle", berichtete Buster. Ihr Mitkandidat Mario Basler habe ihr während der Sendung geholfen: "Basler war in der Show nicht zu toppen! Obwohl es mir zur Zeit der Aufzeichnung sehr schlecht ging, hatte ich dank ihm Momente, in denen ich Bauchschmerzen vor Lachen bekam."