Die Zarrellas kämpfen jetzt für Kinderrechte

Model Jana Ina Zarrella und Ehemann Giovanni Zarrella engagieren sich nun ehrenamtlich für die Rechte von Kindern. Das Promi-Paar wurde am Mittwoch offiziell zu Paten des Kinderhilfswerks Unicef ernannt und unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung. Moderator Giovanni Zarrella ("Die Giovanni Zarrella Show") sagte, dass ihm und seiner Frau sehr wichtig sei, ihre Kinder zu schützen - damit sie in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. Sie wollten dazu beitragen, dass dies möglichst vielen Kindern möglich sei - ein Aufwachsen in Sicherheit, ohne Gewalt und Konflikte, mit guter Gesundheitsversorgung und Bildung.