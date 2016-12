Die unbekannten Zwillinge der Stars

Ein aktuelles Instagram-Foto zeigt: Victoria Beckham und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Louise Adams könnten doch glatt Zwillinge sein.

Die beiden unterscheidet nur das Naserl, das bei Posh etwas zierlicher ausfäll - allerdings war der Riecher von Victoria Beckham zu Beginn ihrer Karreriere als "Spice Girl" auch noch etwas breiter.

Während ihre Schwester Victoria im Rampenlicht steht, lebt Louisa ein bescheidenes Leben als vierfache Single-Mum.

Was die beiden Schwestern gemeinsam haben, ist ihr Interesse für Mode: Auch Louisa Adams betreibt wie Posh eine eigene Fashion-Boutique in London.

Die Zwillinge der Stars:

Scarlett Johanssons Bruder heißt Hunter und ist ganze ...

... drei Minuten jünger als seine berühmte Schwester, die sich von ihm gerne zu bestimmten Anlässen begleiten lässt. Auf diesem Bild sieht man die beiden bei einem Presseball im Weißen Haus.

Mit ihrer fünf Minuten jüngeren Schwester Patricia lässt sich Topmodel Gisele Bündchen in der Öffentlichkeit selten blicken.

Dabei steckt Patricia (in diesem alten Familienfoto ganz rechts, neben Gisele) maßgeblich hinter dem Erfolg der 36-jährigen brasilianischen Schönheit - sie ist nämlich ihre Managerin und hat den einen oder anderen großen Deal für ihr Schwesterchen an Land gezogen.

Erinnern Sie sich noch an diesen Blondschopf? Jawohl, es handelt sich um Aaron Carter, den jüngeren Bruder von Backstreet Boy Nick. Aaron stürmte bereits im zarten Alter von neun Jahren mit dem Song "Crush on You" die Charts.

Auch der ehemalige Teenie-Star hat eine Zwillingsschwester, die Angel heißt und auf dem Red Carpet eine gute Figur macht.

Übrigens, sie hat es im Gegensatz zu ihren zwei Brüdern und der erst kürzlich tragisch verstorbenen Schwester Leslie nicht in die Musik verschlagen.

Die Schauspielerei wurde Action-Star Kiefer Sutherland in die Wiege gelegt. Schließlich ist ...

... sein Vater Donald (Mitte) eine Hollywood-Legende, seine Mutter Shirley Douglas ebenfalls eine bekannte Schauspielerin. Kiefers sieben Minuten jüngere Zwillingsschwester Rachel (2. vo. re.), zog es vor hinter der Kamera zu bleiben. Sie arbeitet als Filmproduzentin.

Nur wenige werden wissen, dass auch Ashton Kutcher einen Zwillingsbruder hat, dessen Name Michael ist. Aus Liebe zu seinem früh an infantiler Zerebralparese erkrankten Bruder studierte Ashton Biochemie.

Die Musik verbindet die Kanadierin Alanis Morissette und ihren zwölf Minuten älteren Bruder Wade Imre, der ein Indie-Popper ist.

Dass Mirjam Weichselbraun (re.) und Melanie Binder Zwillinge sind, kann man gleich auf den ersten Blick erkennen. Ungleich sind eigentlich nur ihre Familiennamen. Wie das?

Da ihre Eltern spät heirateten, konnte sich jedes der Mädchen seinen Familiennamen aussuchen. Melanie übernahm den vom Vater, Mirjam jenen der Mutter.

Auch Justin Timberlake kam im Doppelpack auf die Welt. Seine Zwillingsschwester Laura Katherine verstarb allerdings kurz nach der Geburt.