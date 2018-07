Die späten Promi-Debüts auf Instagram

Nicole Kidman: Schauspielerin, 51 Jahre

Beitrittsdatum: 8. Jänner 2018 / Erster Post: " About last night......shut the place down!!!" ("Über letzte Nacht ...... schließ den Platz ab!!!) / Abonnenten: Rund 1,4 Millionen / Das Beste daran: Kidman hat einen Golden Globe gewonnen. Dazu schrieb sie: “I am so proud of my Big Little Lies family and to have stood with my sisters on such a special night,” ("Ich bin so stolz auf meine Big-Little-Lies-Familie und durfte mit meinen Schwestern zusammen diese besondere Nacht erleben.")